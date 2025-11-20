Общество

В Заре после жалоб устранили утечку на сетях канализации

На улице Сузюмова в Заре после вмешательства прокуратуры устранили утечку на сетях канализации.

Коммунальная авария случилась вблизи дома № 9, жидкость уходила в почву и попадала в водоем. Местные жители долгое время были вынуждены терпеть зловоние.

Летом прокуратура организовала проверку по данному факту, установив точное место прорыва. Уполномоченные органы начали разбираться в причинах и условиях разлива.

В итоге руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление, в отношении компании и виновного должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Им назначили наказание в виде штрафов в размере 150 000 и 50 000 рублей соответственно.

«Компания приняла меры по устранению нарушений, засор на сетях водоотведения и утечка стоков ликвидированы», - сообщили в областной прокуратуре.

Источник — фото прокуратуры
