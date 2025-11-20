В Заре после жалоб устранили утечку на сетях канализации

На улице Сузюмова в Заре после вмешательства прокуратуры устранили утечку на сетях канализации.
Коммунальная авария случилась вблизи дома № 9, жидкость уходила в почву и попадала в водоем. Местные жители долгое время были вынуждены терпеть зловоние.
Летом прокуратура организовала проверку по данному факту, установив точное место прорыва. Уполномоченные органы начали разбираться в причинах и условиях разлива.
В итоге руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление, в отношении компании и виновного должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Им назначили наказание в виде штрафов в размере 150 000 и 50 000 рублей соответственно.
«Компания приняла меры по устранению нарушений, засор на сетях водоотведения и утечка стоков ликвидированы», - сообщили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- Дроппер вернет 320 000 рублей пожилой зареченке
- Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
- В ТЦ «Фортуна» огонь прошел площадь в 400 кв. метров
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»
- УЖКХ обязали реконструировать канализацию на ул. Совхоз-Техникум
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
Последние новости
- В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- На установку елки на Соборной площади выделили почти полмиллиона
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров
- На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- Химик: Выпечка в силиконовых формах может быть опасна
- Паровоз на улице Луначарского хотят отремонтировать
- Павильон на остановке «Дом офицеров» может появиться до зимы
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!