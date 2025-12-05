Общество

На улицах Пензы появятся еще 3 декоративных указателя

В Пензе появятся еще три уличных информационных указателя и один стенд. На их изготовление планируется потратить 920 000 рублей.

Речь идет о 4-сторонних указателях на стойках с элементами ковки и стенде с коваными украшениями, уточняется на портале госзакупок.

Заказчиком выступает администрация парка Белинского, оплату произведут за счет средств городского бюджета.

Новые декоративные конструкции должны быть установлены до конца этого года, но конкретные места пока не называются.

Благодаря таким объектам повышается туристическая привлекательность областного центра, ведь на щитах, как правило, располагают сведения о достопримечательностях или исторические факты о городе.

В 2024-м в Пензе потратили 399 542 рубля на два информационных указателя. Один установили у второго корпуса краеведческого музея на улице Белинского, 8, второй - у фонтана в сквере имени Лермонтова.

Источник — фото № 2 и 3 с портала госзакупок
