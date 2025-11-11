В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации

На улице Суворова в Пензе изменят схему подключения праздничной иллюминации - консолей-флагов. На это планируют потратить 5 млн 293 тыс. 252 рубля.
Подрядчику предстоит заменить 7 737 метров проводов, подвешенных к опорам линии электропередачи, и навесные шкафы управления, а также развести кабель по устройствам. Важное условие - соблюдение техники безопасности.
Заказчиком выступает городское управление ЖКХ. По данным портала госзакупок, выполнить все работы необходимо в срок до 10 декабря.
К этой же дате должно быть полностью завершено оформление Пензы к Новому году. Для создания праздничной атмосферы включат иллюминацию, в центральных скверах и на площадях разместят световые композиции.
К украшению фасадов и входных групп торговых объектов, промышленных предприятий и различных учреждений привлекут собственников зданий.
