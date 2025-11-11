Общество

В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации

Печать
Telegram

На улице Суворова в Пензе изменят схему подключения праздничной иллюминации - консолей-флагов. На это планируют потратить 5 млн 293 тыс. 252 рубля.

Подрядчику предстоит заменить 7 737 метров проводов, подвешенных к опорам линии электропередачи, и навесные шкафы управления, а также развести кабель по устройствам. Важное условие - соблюдение техники безопасности.

Заказчиком выступает городское управление ЖКХ. По данным портала госзакупок, выполнить все работы необходимо в срок до 10 декабря.

К этой же дате должно быть полностью завершено оформление Пензы к Новому году. Для создания праздничной атмосферы включат иллюминацию, в центральных скверах и на площадях разместят световые композиции.

К украшению фасадов и входных групп торговых объектов, промышленных предприятий и различных учреждений привлекут собственников зданий.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети