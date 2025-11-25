У загса на Минской хотят сделать большую стоянку для кортежей

25.11.2025 | 21:02

В Пензе стартовала подготовка к капитальному ремонту здания загса на улице Минской, 1. На портале госзакупок проходит электронный аукцион по поиску проектировщика.

Начальная (максимальная) цена за разработку проектно-сметной документации (ПСД) составляет 1 млн 359 тыс. 567 рублей. Источник финансирования - городской бюджет.

Подрядчик должен предусмотреть капремонт всех помещений (в том числе санузлов), фасадов, входной группы, замену коммуникаций (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение); устройство систем вентиляции, видеонаблюдения, тревожной и автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, нужно спроектировать навес примерной площадью 80 кв. м, предусмотреть ремонт кровли над пристроенной частью примерной площадью 550 кв. м.

Благоустройство территории должно предполагать наличие фотозоны и стоянки для свадебных кортежей примерной площадью 920 кв. м, установку 10 урн и 10 лавочек-пергол с антивандальными креплениями (их число может измениться).

Проектировщик также разработает интерьеры залов торжественной регистрации бракосочетаний, предложит эскизы фасада здания с архитектурной подсветкой и входной группы.

ПСД должна быть готова к 1 июля 2026 года. Сам капремонт запланирован также на 2026-й. Предполагаемая (предельная) стоимость обновления загса - 50 млн рублей.