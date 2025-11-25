У загса на Минской хотят сделать большую стоянку для кортежей

В Пензе стартовала подготовка к капитальному ремонту здания загса на улице Минской, 1. На портале госзакупок проходит электронный аукцион по поиску проектировщика.
Начальная (максимальная) цена за разработку проектно-сметной документации (ПСД) составляет 1 млн 359 тыс. 567 рублей. Источник финансирования - городской бюджет.
Подрядчик должен предусмотреть капремонт всех помещений (в том числе санузлов), фасадов, входной группы, замену коммуникаций (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение); устройство систем вентиляции, видеонаблюдения, тревожной и автоматической пожарной сигнализации.
Кроме того, нужно спроектировать навес примерной площадью 80 кв. м, предусмотреть ремонт кровли над пристроенной частью примерной площадью 550 кв. м.
Благоустройство территории должно предполагать наличие фотозоны и стоянки для свадебных кортежей примерной площадью 920 кв. м, установку 10 урн и 10 лавочек-пергол с антивандальными креплениями (их число может измениться).
Проектировщик также разработает интерьеры залов торжественной регистрации бракосочетаний, предложит эскизы фасада здания с архитектурной подсветкой и входной группы.
ПСД должна быть готова к 1 июля 2026 года. Сам капремонт запланирован также на 2026-й. Предполагаемая (предельная) стоимость обновления загса - 50 млн рублей.
Новости по теме
- Стало известно, во сколько может обойтись ремонт школы № 28
- На ремонт 1-го корпуса гимназии «САН» выделили более 150 млн рублей
- Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта
- В Кузнецком районе закончился ремонт амбулатории
- Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней
- Стало известно, где будут учиться дети во время капремонта школы № 28
- Из 2 поселков Бессоновского района невозможно добраться до М-5
- Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
- На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения
Последние новости
- Стало известно, во сколько может обойтись ремонт школы № 28
- На ремонт 1-го корпуса гимназии «САН» выделили более 150 млн рублей
- Утвержден порядок выплаты бойцам компенсации за дрова
- Грипп в Пензенской области пока не регистрировался
- Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта
- В 2025 году в Пензенской области стали фиксировать больше фейков
- Жители региона стали реже жаловаться на нападения собак
- На перекрестке улиц Мира и Ленинградской грядут изменения
- В Роскачестве назвали неподходящий для стирки детских вещей порошок
- В Пензенской области запретили продавать подросткам топливо
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!