В первую неделю зимы погода в Пензенской области будет осенней

01.12.2025 | 14:46

В первых числах декабря Пензенская область останется под влиянием антициклона, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Рост давления будет способствовать установлению вполне комфортной осенней погоды. Осадки ожидаются только в среду, и то слабого характера, - мокрый снег с дождем», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим, несмотря на слабое понижение, все равно окажется выше нормы на 5-8 градусов.

Днем уличные термометры станут показывать в среднем -2...+3, по ночам возможны заморозки до -4 градусов.

В минувшие выходные Пензенская область сначала находилась под влиянием поля пониженного давления, в большинстве районов шел дождь, потом ведущую роль в погодообразовании стал играть антициклон.