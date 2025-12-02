3 декабря в Пензенской области будет туманно и безветренно

02.12.2025 | 22:00

3 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -4...+1 градус. Днем показатели изменятся незначительно - в пределах -2...+3. К следующей ночи снова окажется -4...+1.

На протяжении суток будет туманно и почти безветренно.

Ранее метеорологи предупредили, что в первых числах декабря Пензенская область останется под влиянием антициклона, рост давления будет способствовать установлению вполне комфортной осенней погоды.

В старину подмечали: каков день 3 декабря, таков и июнь.