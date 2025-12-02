3 декабря в Пензенской области будет туманно и безветренно

3 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на вторник уличные термометры покажут -4...+1 градус. Днем показатели изменятся незначительно - в пределах -2...+3. К следующей ночи снова окажется -4...+1.
На протяжении суток будет туманно и почти безветренно.
Ранее метеорологи предупредили, что в первых числах декабря Пензенская область останется под влиянием антициклона, рост давления будет способствовать установлению вполне комфортной осенней погоды.
В старину подмечали: каков день 3 декабря, таков и июнь.
Новости по теме
- 2 декабря в Пензенской области будет облачно и без осадков
- В первую неделю зимы погода в Пензенской области будет осенней
- 1 декабря в Пензенской области ожидается туман
- Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым
- 29 ноября в Пензенской области будет пасмурно и туманно
- Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- 28 ноября пензенцам не стоит забывать зонты при выходе из дома
- 27 ноября в Пензенской области будет облачно и прохладно
- 26 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- Прогноз погоды на 25 ноября: снег, дождь, гололед
Последние новости
- Вечерний объезд: 4 декабря чиновники оценят украшение Пензы
- В ноябре уборкой города занимались около 17 500 пензенцев
- Установка и обслуживание домика Деда Мороза обойдутся в 250 000
- В Пензенской области зарегистрировали 3 случая гриппа
- Купить, а не копить: квартиры с первоначальным взносом менее 1 млн
- В Кузнецке объявили о старте акции «Новый год - вместе!»
- Приставы убедили медиков выдать сенсоры ребенку с диабетом
- В части Терновки отключили воду из-за аварии
- Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного
- Объявлены отключения света в Пензе 3 декабря
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!