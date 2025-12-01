Общество

2 декабря в Пензенской области будет облачно и без осадков

Во вторник, 2 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет слабым, неустойчивым.

И в ночь на вторник, и днем столбики термометров задержатся в пределах -2...+3 градусов.

В ночь на среду похолодает до -4...+1. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В народном календаре 2 декабря - Авдей Радетель. На Руси подмечали: если в этот день небо ясное - грядет мороз, тусклое - нужно ждать оттепели.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

