2 декабря в Пензенской области будет облачно и без осадков

Во вторник, 2 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер будет слабым, неустойчивым.
И в ночь на вторник, и днем столбики термометров задержатся в пределах -2...+3 градусов.
В ночь на среду похолодает до -4...+1. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
В народном календаре 2 декабря - Авдей Радетель. На Руси подмечали: если в этот день небо ясное - грядет мороз, тусклое - нужно ждать оттепели.
Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.
