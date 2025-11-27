28 ноября пензенцам не стоит забывать зонты при выходе из дома

27.11.2025 | 22:00

28 ноября в Пензенской области будет облачно и туманно, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -2...+3 градуса, местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Днем воздух прогреется до +2...+7, вероятен небольшой или умеренный дождь. К следующей ночи похолодает до -1...+4.

В темное время суток в регионе будет дуть южный ветер, в светлое - направление сменится на юго-западное. Порывы могут достигать 14 м/с.

В старину подмечали: если 28 ноября на улице пасмурно, но тепло, идет мокрый снег, значит, май будет ненастным.