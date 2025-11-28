Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные

В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В большинстве районов пройдут осадки преимущественно в виде дождя различной интенсивности. Но уже в воскресный день ведущую роль в погодообразовании займет антициклон. Осадки прекратятся», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Температурный режим немного понизится. Если в ночь на субботу ночных заморозков не ожидается (0 градусов), то по ночам на воскресенье и понедельник термометры покажут до -3...-2.
«При этом в отдельных районах сложатся благоприятные условия для тумана», - добавила Светлана Иванкова.
На этой рабочей неделе погода в Пензенской области была разной: вначале сохранялось влияние атмосферных фронтов, поэтому были осадки смешанного характера, затем лидирующие позиции занял антициклон и дожди прекратились, потом пасмурная погода вернулась.
