Общество

Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные

Печать
Telegram

В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В большинстве районов пройдут осадки преимущественно в виде дождя различной интенсивности. Но уже в воскресный день ведущую роль в погодообразовании займет антициклон. Осадки прекратятся», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим немного понизится. Если в ночь на субботу ночных заморозков не ожидается (0 градусов), то по ночам на воскресенье и понедельник термометры покажут до -3...-2.

«При этом в отдельных районах сложатся благоприятные условия для тумана», - добавила Светлана Иванкова.

На этой рабочей неделе погода в Пензенской области была разной: вначале сохранялось влияние атмосферных фронтов, поэтому были осадки смешанного характера, затем лидирующие позиции занял антициклон и дожди прекратились, потом пасмурная погода вернулась.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети