Отключение электричества в Пензе: список адресов на 24 ноября

23.11.2025 | 09:30

В понедельник, 24 ноября, в части домов Пензы отключат электричество из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Новоселов, 142; 1-й Садовый пр-д, 1-11, 13, 15; 2-й Садовый пр-д, 1, 1а, 3-8, 10-13, 15-18; 3-й Садовый пр-д 1-7, 10-16, 18; 4-й Садовый пр-д, 2-4, 6-9, 11-16, 17, 19; 5-й Садовый пр-д, 5, 7; СНТ «Заря», 60, 264, 491.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Зеленая горка, 33, 35, 37, 37а, 49, 55, 102; 3-й Земляничный пр-д, 45, 47, 51; мкр.№ 1 «Заря-2», стр. 32, 72, 105, 114, 122, 123, 124; 4-й пр-д Мозжухина, 26, 28, 30, 32, 34; 5-й пр-д Мозжухина, 1, 11, 26; 6-й пр-д Мозжухина, 3-9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23; 7-й пр-д Мозжухина, 21; ул. Мозжухина, 28, 30, 115; СНТ «Заря», 94.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Айвазовского, 2-6, 8-29, 31, 33, 34-39, 41-43, 45, 46, 48-51, 53, 55, 57; ул. Берсенева, 2, 5; ул. Брюлова, 2-25, 27, 29; ул. Васнецова, 3-9, 11; ул. Горюшкина-Сорокопудова, 4, 5, 6; ул. Крамского, 42, 46, 46а, 48, 52-66 (четные), 71, 73, 190; ул. Кустодиева, 1, 1а, 7, 9, 10-13, 15-19, 22-38; ул. Левитана, 23, 24, 25-35 (нечетные); ул. Левитана/ул. Берсенева, 37/4; ул. Междуречье, 21; ул. Полтавская, 65; 1-й Полтавский пр-д, 16; ул. Рокотова, 1-6, 8-20, 22-52 (четные); ул. Саврасова, стр. 5; пр-д Тропинина, 1, 2; ул. Федотова, 1, 3, 5, 7-25, 27, 29, 31;

- ул. Айвазовского, 40, 44, 160; ул. Брюлова, 29а; ул. Васнецова, 10, 12-21, 23; ул. Кустодиева, 42, 44; ул. Кустодиева/ул. Горюшкина-Сорокопудова, 39; ул. Междуречье 2-я очередь, 33стр; ул. Полтавская, уч. 76, 80;

- СНТ «Искра-1» (Барковка);

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148; ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20; ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/ул. Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20; пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные);

- ул. Айвазовского, 40, 44, 160; ул. Брюлова, 29а; ул. Васнецова, 10, 12-21, 23; ул. Кустодиева, 42,44; ул. Кустодиева/ ул. Горюшкина-Сорокопудова, 39; ул. Междуречье, 2-я очередь, 33; ул. Полтавская, уч. 76, 80;

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, 80, 82, уч. 57Б, 63, 81, 83; ул. Романовка, 2-46 (четные), 39а, 47-52, 54, 55-65 (нечетные), 61, 191;

- ул. Кольцевая, 49.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Дзержинского, 3.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Ангарская, 2, 11, 17-31, 34-62, 64, 66; 1-й Ангарский пер., 1-8, 10-18, 20, 22, 26; 2-й Ангарский пер., 1, 1а, 3, 5/9; 3-й Ангарский пер., 3-5, 7, 9, 11; ул. Верещагина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 27, 27Б, 29, 31; 1-й пер. Верещагина, 1, 3-12, 14; 2-й пер. Верещагина,

1-11 (нечетные), 12, 13, 15-23, 25, 27; 3-й пер. Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15-26, 28-46, 48; ул. Гребная, 1, 2, 4-7; ул. Зарубина, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; 1-й пр-д Зарубина, 2-6; 2-й пр-д Зарубина, 3, 4, 5; 3-й пр-д Зарубина, 2, 2/3, 5/8, 7, 7/4, 9; 4-й пр-д Зарубина, 3, 5, 5Б, 6; 5-й пр-д Зарубина, 2, 2а, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10а, 10Б; ул. Измайлова, 40, 42, 44; ул. Пожарского, 1, 3, 4, 7-10.

С 10:00 до 12ч.00:

- СНТ «Заря», уч. 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 13, 15-29, 36, 38, 48, 49, 60, 70, 71, 74, 77, 79, 87, 92, 94, 97, 109, 114, 126, 127, 129, 148, 156, 170-172, 174, 176-181, 184, 184, 192, 193, 197-199, 201, 220-223, 226, 227, 229, 230, 234, 237, 237а, 237а, 239, 240, 251, 252, 255, 258, 259,261, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 282, 295, 350, 356, 381, 384, 398, 434, 458, 471, 472, 494, 515, 521, 621, 943, 1051; ул. Юбилейная, 1Б.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65; Балашовская, 8, 9, 10; ул. Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные); 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20; ул. Вологодская, 1а; ул. Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; ул. 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31; ул. Окружная, 37, 39, 41, 51; ул. Орловская, 7Б, 7/5, 7а, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51; 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12; ул. Ставропольская, 1-5, 7; 1-й Ставропльский пр-д, 3, 5; ул. Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30; ул. Чебышева, 24а;

- ул. Арбеково-5, 2-я очередь, стр. 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261; ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, 82, 85; ул. Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27; Кленовый пер., 3-6, 8-11; ул. Кленовый Бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, 193, 194; ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 31, 31а, 33, 38, 40, 42, 44; пр-д Радужный, 3-14, 17, 17а; ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33; Рябиновый пер., 1, 2, 2а, 4, 8-11; пр-д Рябиновый, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28; ул. Сиреневая/ул. Радужная, 28/3; ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 45, 46, 52, 52а, 90, 91, 214, 220.