Назван необычный способ снизить уровень стресса

Расслабиться и сосредоточиться помогает жевание жвачки. Это ритмичные, повторяющиеся действия, напоминающие телесно-ориентированные техники саморегуляции.
«Когда мы повторяем одно и то же нейтральное действие, мозг получает сигнал, что ситуация под контролем. Это способствует снижению физиологических проявлений стресса», - рассказала изданию «Газета.ru» психолог Элен Хачатрян.
Помимо этого, жевание усиливает кровоток в головном мозге, повышая поступление глюкозы в префронтальную кору, которая отвечает за самоконтроль, принятие решений, управление эмоциями. В результате уровень кортизола, гормона, активнее всего вырабатывающегося при психологической нагрузке, уменьшается.
«Во время жевания жвачки в стрессовых ситуациях не только снижается тревожность, но и повышается бодрость, улучшается настроение и становится меньше ощущения усталости. Это объясняется тем, что в момент тревоги наш мозг стремится «зафиксировать» действие, которое помогает почувствовать опору, и жевательная резинка становится как раз таким доступным инструментом», - заявила эксперт.
Она подчеркнула: жвачка может стать поддерживающим ритуалом, однако она не универсальное решение проблем, а только маленький инструмент, который работает в комплексе с бережным отношением к своему психологическому состоянию.
