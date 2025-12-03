Назван необычный способ снизить уровень стресса

03.12.2025 | 08:44

Расслабиться и сосредоточиться помогает жевание жвачки. Это ритмичные, повторяющиеся действия, напоминающие телесно-ориентированные техники саморегуляции.

«Когда мы повторяем одно и то же нейтральное действие, мозг получает сигнал, что ситуация под контролем. Это способствует снижению физиологических проявлений стресса», - рассказала изданию «Газета.ru» психолог Элен Хачатрян.

Помимо этого, жевание усиливает кровоток в головном мозге, повышая поступление глюкозы в префронтальную кору, которая отвечает за самоконтроль, принятие решений, управление эмоциями. В результате уровень кортизола, гормона, активнее всего вырабатывающегося при психологической нагрузке, уменьшается.

«Во время жевания жвачки в стрессовых ситуациях не только снижается тревожность, но и повышается бодрость, улучшается настроение и становится меньше ощущения усталости. Это объясняется тем, что в момент тревоги наш мозг стремится «зафиксировать» действие, которое помогает почувствовать опору, и жевательная резинка становится как раз таким доступным инструментом», - заявила эксперт.

Она подчеркнула: жвачка может стать поддерживающим ритуалом, однако она не универсальное решение проблем, а только маленький инструмент, который работает в комплексе с бережным отношением к своему психологическому состоянию.