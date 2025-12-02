Вечерний объезд: 4 декабря чиновники оценят украшение Пензы

В четверг, 4 декабря, чиновники проведут вечерний объезд Пензы, чтобы проверить, как город украшен к новогодним и рождественским праздникам.
«С 1 декабря начали ежедневный отсчет до Нового года. Важно создать соответствующую атмосферу, в первую очередь для наших самых маленьких жителей», - подчеркнул глава Пензы Олег Денисов.
На площади Ленина уже установили главную елку и небольшие светодиодные елочки разной высоты, инсталляции «2026», на этой неделе должны смонтировать домик Деда Мороза.
Что касается предприятий, то пока только чуть более 30% из тех, кто получил устные и письменные рекомендации по украшению своих объектов (таковых в списке было 952), декорировали входные группы, фасады и прилегающие территории.
«Это крупные торговые центры, рестораны, в том числе быстрого питания, кофейни, салоны красоты, отделения банков», - перечислили в мэрии.
Олег Денисов счел, что предприятия должны активнее включиться в работу.
Кроме того, районным администрациям поручено проследить, чтобы управляющие компании установили елки во дворах многоквартирных домов.
Украшение города необходимо завершить до 10 декабря. 13-го числа стартует новогодняя кампания. Ее откроет традиционное шествие Дедов Морозов, намеченное на 15:00. Сказочные персонажи пройдут от главного городского фонтана до площади Ленина.
С программой других праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.
