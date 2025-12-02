Общество

Установка и обслуживание домика Деда Мороза обойдутся в 250 000

Стоимость доставки, монтажа и обслуживания домика Деда Мороза, который будет работать на площади Ленина с 14 декабря по 10 января, в этом году не изменится. Как и в 2024-м, потребуется 250 000 рублей.

Домик Деда Мороза - это сборно-разборная электрифицированная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м, складывающаяся из десятков бревен.

Здесь дети читают стихи зимнему волшебнику и получают за это конфеты. Прошлой зимой, к примеру, избушку посетили более 5 000 ребят. В этом году приемная будет открыта с 17:00 до 18:00.

Также на срубе обычно закрепляют почтовый ящик, куда и ребята, и взрослые могут положить письма с пожеланиями.

По завершении новогодней кампании избушку разбирают, на эти работы выделяют дополнительные средства.

