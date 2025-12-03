В Сердобском районе начал работу земский доктор

03.12.2025 | 08:27

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина начал работать участковый врач-терапевт Илья Гордеев.

Он трудится в Сазанской врачебной амбулатории и обслуживает участок, который включает в себя поселок Сазанье, села Куракино, Новонадеждино, Александро-Ростовка, Софьино. Общая численность населения более 1 700 человек.

«Илья Гордеев - уроженец города Пензы. После 9-го класса закончил Пензенский базовый медицинский колледж, затем медицинский институт Пензенского государственного университета, а потом прошел ординатуру по специальности «терапия», - рассказали в региональном минздраве.

Когда учился в ординатуре, Гордеев проходил практику в поликлинике Сердобской больницы. Пациенты и коллектив оставили у него самые благоприятные впечатления, поэтому пензенец решил трудоустроиться в медучреждение, став участником программы «Земский доктор».

Ранее в поликлинику Сердобской центральной районной больницы по той же программе пришла работать выпускница ПГУ Мария Смирнова.

Девушка получила диплом врача-лечебника (терапевта), аккредитацию и вернулась из Пензы в родной Сердобск.

Ей достался участок № 2 - поселок Энергетиков и микрорайон Березки. Врач ведет прием пациентов в поликлинике, обслуживает вызовы на дому, проводит диспансерное наблюдение, занимается оформлением документации и др.