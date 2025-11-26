На площади Ленина в Пензе начали собирать новую елку

26.11.2025 | 13:10

В среду, 26 ноября, на площади Ленина в Пензе началась сборка главной городской елки. Это 25-метровая каркасная конструкция, купленная в 2025-м у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Предыдущая елка была аналогичной, она прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным.

Диаметр нового искусственного дерева - 11,4 метра. Для него приобрели комплект украшений за 2 млн 385 тыс. 995 рублей:

- 85 гирлянд длиной 27 м с теплым белым свечением;

- по 100 золотых и красных шаров диаметром 20 см;

- по 100 золотых и красных шаров диаметром 30 см;

- по 100 золотых и красных колокольчиков с узором диаметром 25 см;

- 40 светодиодных снежинок диаметром 45 см с белым свечением.

В комплект входит и ограждение, которое выстроят вокруг елки, - 31 щит размером 1,05 × 2 метра.

Монтаж и оформление обойдутся в 1 млн 74 тысячи 295 рублей. Завершить все работы подрядчик должен до 1 декабря.