Названы адреса елочных базаров в Пензе

В мэрии Пензы перечислили адреса, по которым будут работать елочные базары в декабре. Первые должны открыться уже 10-го числа.
Всего будет 78 точек:
- улица Калинина, 93;
- улица Ленинградская, 1;
- улица Пушкина/Бекешская;
- улица Бийская, 8;
- улица Кижеватова, 21;
- улица Воронова, 18;
- улица Лобачевского, 11;
- улица Мира, 6;
- улица Мира, 43;
- улица Экспериментальная, 7;
- проспект Победы, 6;
- проспект Победы, 17;
- проспект Победы, 24;
- проспект Победы, 95;
- проспект Победы, 99;
- проспект Победы, 126;
- проспект Победы, 109;
- улица Луначарского, 8;
- улица Луначарского, 10;
- улица Луначарского, 42;
- улица Луначарского, 53а;
- улица Ладожская, 109;
- улица Кулакова, 10;
- улица Клары Цеткин, 13;
- улица Клары Цеткин, 25;
- улица Клары Цеткин, 55;
- проспект Строителей, 25;
- проспект Строителей, 37;
- проспект Строителей, 40;
- проспект Строителей, 80а;
- проспект Строителей, 97;
- проспект Строителей, 134а;
- проспект Строителей, 170;
- улица Пушкина, 15;
- улица Пушкина, 43а;
- улица Герцена, 7;
- улица Бакунина/Ставского, 12;
- улица Рахманинова, 27;
- улица Рахманинова, 41;
- улица Аустрина, 152Б;
- улица Лядова, 32;
- улица Бородина, 1з;
- улица Коммунистическая, 35;
- улица Циолковского, 3;
- улица Тепличная, 15;
- улица Строителей, 154а;
- район улицы Новоселов, 115;
- улица 65-летия Победы, 3;
- улица Ново-Казанская, 18а;
- улица Коннозаводская, 2в;
- улица Антонова, 9а;
- улица Антонова, 15;
- улица Антонова, 26;
- улица Антонова, 31;
- улица Антонова, 47;
- улица Аустрина, 139;
- улица Лядова, 36;
- улица Токарная, 16/18;
- улица Пархоменко, 8;
- улица Карпинского, 1а;
- улица Карпинского, 8;
- улица Карпинского, 37;
- улица Карпинского, 39;
- улица Максима Горького/Урицкого, 45в;
- улица Суворова, 166;
- улица Кронштадтская, 1;
- улица Минская, 8;
- улица 8 Марта, 7а;
- улица 8 Марта, 25;
- улица Островского, 70б;
- улица Ивановская, 148;
- улица Измайлова, 67;
- улица Терешковой, 6;
- улица Терешковой, 10в;
- улица Терновского, 92;
- улица Терновского, 164;
- улица Чаадаева, 29;
- улица Чаадаева, 93а.
«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - сообщали ранее в администрации.
Продавцы должны оформить базары в новогоднем стиле, сделать вывеску, предоставить информацию о режиме работы, ценах, а также документы об отпуске елок лесхозом или лесничеством.
