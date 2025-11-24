Названы адреса елочных базаров в Пензе

24.11.2025 | 17:20

В мэрии Пензы перечислили адреса, по которым будут работать елочные базары в декабре. Первые должны открыться уже 10-го числа.

Всего будет 78 точек:

- улица Калинина, 93;

- улица Ленинградская, 1;

- улица Пушкина/Бекешская;

- улица Бийская, 8;

- улица Кижеватова, 21;

- улица Воронова, 18;

- улица Лобачевского, 11;

- улица Мира, 6;

- улица Мира, 43;

- улица Экспериментальная, 7;

- проспект Победы, 6;

- проспект Победы, 17;

- проспект Победы, 24;

- проспект Победы, 95;

- проспект Победы, 99;

- проспект Победы, 126;

- проспект Победы, 109;

- улица Луначарского, 8;

- улица Луначарского, 10;

- улица Луначарского, 42;

- улица Луначарского, 53а;

- улица Ладожская, 109;

- улица Кулакова, 10;

- улица Клары Цеткин, 13;

- улица Клары Цеткин, 25;

- улица Клары Цеткин, 55;

- проспект Строителей, 25;

- проспект Строителей, 37;

- проспект Строителей, 40;

- проспект Строителей, 80а;

- проспект Строителей, 97;

- проспект Строителей, 134а;

- проспект Строителей, 170;

- улица Пушкина, 15;

- улица Пушкина, 43а;

- улица Герцена, 7;

- улица Бакунина/Ставского, 12;

- улица Рахманинова, 27;

- улица Рахманинова, 41;

- улица Аустрина, 152Б;

- улица Лядова, 32;

- улица Бородина, 1з;

- улица Коммунистическая, 35;

- улица Циолковского, 3;

- улица Тепличная, 15;

- улица Строителей, 154а;

- район улицы Новоселов, 115;

- улица 65-летия Победы, 3;

- улица Ново-Казанская, 18а;

- улица Коннозаводская, 2в;

- улица Антонова, 9а;

- улица Антонова, 15;

- улица Антонова, 26;

- улица Антонова, 31;

- улица Антонова, 47;

- улица Аустрина, 139;

- улица Лядова, 36;

- улица Токарная, 16/18;

- улица Пархоменко, 8;

- улица Карпинского, 1а;

- улица Карпинского, 8;

- улица Карпинского, 37;

- улица Карпинского, 39;

- улица Максима Горького/Урицкого, 45в;

- улица Суворова, 166;

- улица Кронштадтская, 1;

- улица Минская, 8;

- улица 8 Марта, 7а;

- улица 8 Марта, 25;

- улица Островского, 70б;

- улица Ивановская, 148;

- улица Измайлова, 67;

- улица Терешковой, 6;

- улица Терешковой, 10в;

- улица Терновского, 92;

- улица Терновского, 164;

- улица Чаадаева, 29;

- улица Чаадаева, 93а.

«Стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900 рублей, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500 рублей, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей», - сообщали ранее в администрации.

Продавцы должны оформить базары в новогоднем стиле, сделать вывеску, предоставить информацию о режиме работы, ценах, а также документы об отпуске елок лесхозом или лесничеством.