Зажечь мосты: на подключение гирлянд в Пензе требуется 9 млн рублей

На подключение праздничной иллюминации на мостах и путепроводах в Пензе планируется потратить 9 млн 611 тыс. 495 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В перечне 6 объектов, которые необходимо украсить гирляндами:
- мост через Суру на ул. Свердлова (Пенза-III);
- путепровод на ул. Луначарского (I и II очереди);
- мост через реку Пензу на ул. Терновского;
- путепровод на ул. Гагарина;
- мост через Суру на ул. Бакунина;
- путепровод на ул. Карпинского.
Заказчиком работ является городское управление ЖКХ. Выполнить их необходимо до 24 декабря.
Ранее сообщалось, что еще 5 млн 293 тыс. 252 рубля необходимо потратить на переподключение иллюминации (консолей-флагов) на улице Суворова.
Основное оформление города к Новому году должно завершиться к 10 декабря. Для создания праздничной атмосферы включат гирлянды, в центральных скверах и на площадях разместят световые композиции.
К украшению фасадов и входных групп торговых объектов, промышленных предприятий и различных учреждений по традиции привлекают собственников зданий.
