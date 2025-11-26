Зажечь мосты: на подключение гирлянд в Пензе требуется 9 млн рублей

26.11.2025 | 09:56

На подключение праздничной иллюминации на мостах и путепроводах в Пензе планируется потратить 9 млн 611 тыс. 495 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В перечне 6 объектов, которые необходимо украсить гирляндами:

- мост через Суру на ул. Свердлова (Пенза-III);

- путепровод на ул. Луначарского (I и II очереди);

- мост через реку Пензу на ул. Терновского;

- путепровод на ул. Гагарина;

- мост через Суру на ул. Бакунина;

- путепровод на ул. Карпинского.

Заказчиком работ является городское управление ЖКХ. Выполнить их необходимо до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что еще 5 млн 293 тыс. 252 рубля необходимо потратить на переподключение иллюминации (консолей-флагов) на улице Суворова.

Основное оформление города к Новому году должно завершиться к 10 декабря. Для создания праздничной атмосферы включат гирлянды, в центральных скверах и на площадях разместят световые композиции.

К украшению фасадов и входных групп торговых объектов, промышленных предприятий и различных учреждений по традиции привлекают собственников зданий.