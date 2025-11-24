Полезное

Юрист: увеличить пенсию поможет один запрос в Соцфонд

Ряд россиян при оформлении пенсии сталкиваются с неприятной ситуацией. Назначенные выплаты оказываются меньше ожидаемых. Зачастую это связано с тем, что Социальный фонд России по каким-либо причинам не учел все периоды трудовой деятельности.

По словам юриста Сергея Петрова, все подобные ошибки и неточности подлежат урегулированию при условии последовательных действий и наличия подтверждающих документов.

При возникновении любых сомнений в правильности начислений, первым и наиболее важным шагом является проверка индивидуального лицевого счета в системе СФР. Получить выписку можно несколькими удобными способами: через портал «Госуслуги», при личном обращении в любое отделение МФЦ или территориальное отделение СФР.

В этом документе детально отражается информация обо всех учтенных периодах стажа и общем количестве накопленных пенсионных баллов. Если при сверке данных обнаруживается пропуск какого-либо периода или выявляется неверная информация, необходимо незамедлительно собрать все документы, способные подтвердить неучтенный период.

К таким доказательствам могут относиться оригиналы или копии трудовой книжки, трудовые договоры, архивные справки, зарплатные ведомости и другие сопутствующие документы.

Гражданин должен подать заявление о корректировке данных в местное отделение Социального фонда или через МФЦ. Последующая проверка со стороны СФР завершается корректировкой сведений на лицевом счете и перерасчетом назначенной пенсии.

