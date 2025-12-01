Общество

На площади Ленина начали устанавливать инсталляции «2026»

В понедельник, 1 декабря, на площади Ленина в Пензе началась установка числовых новогодних инсталляций «2026».

Монтаж отремонтированных в прошлом году цифр 2, 0, 2 напротив сквера Славы и «Копилки пословиц» обойдется в 418 058 рублей. За изготовление и установку цифр 6 должны заплатить 644 700 рублей. Их пока (на 12:30 1 декабря) не привезли.

Таким образом, за инсталляции, которые создают атмосферу праздника и становятся частью красочных фотографий пензенцев, в целом отдадут 1 млн 62 тыс. 758 рублей.

Ранее сообщалось, что установка световых конструкций должна завершиться до конца ноября, но срок немного сместился.

Для сравнения: на изготовление и поставку пятерок в прошлом году потратили 570 520 рублей, на монтаж остальных цифр ушло 279 764 рубля.

