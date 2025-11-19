Общество

Всем пенсионерам автоматически оформляют электронное удостоверение

Все российские пенсионеры с октября получают электронное удостоверение, сообщили в Соцфонде. Найти его можно в личном кабинете на «Госуслугах».

Цифровая версия с QR-кодом является полноценной альтернативой пластиковому свидетельству.

«Обладателю QR-кода больше не нужно носить его [удостоверение] с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал «Госуслуги», пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять», - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Электронное свидетельство оформляется автоматически, подавать заявление не нужно. У всех пенсионеров QR-код уже есть в личном кабинете.

Пластиковые и бумажные удостоверения продолжают действовать. В клиентской службе Соцфонда или МФЦ можно получить новое свидетельство пенсионера, добавили в СФР.

