Всем пенсионерам автоматически оформляют электронное удостоверение

Все российские пенсионеры с октября получают электронное удостоверение, сообщили в Соцфонде. Найти его можно в личном кабинете на «Госуслугах».
Цифровая версия с QR-кодом является полноценной альтернативой пластиковому свидетельству.
«Обладателю QR-кода больше не нужно носить его [удостоверение] с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал «Госуслуги», пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять», - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Электронное свидетельство оформляется автоматически, подавать заявление не нужно. У всех пенсионеров QR-код уже есть в личном кабинете.
Пластиковые и бумажные удостоверения продолжают действовать. В клиентской службе Соцфонда или МФЦ можно получить новое свидетельство пенсионера, добавили в СФР.
Новости по теме
- Стало известно, как выйти на пенсию на 2 года раньше по стажу
- Пенсионеры могут увеличить пенсию на 19%, подав одно заявление
- Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер
- Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- Бывшие шахтеры и летчики получили дополнительную надбавку к пенсии
- В Пензе водитель троллейбуса через суд добился назначения пенсии
- Имеющие стаж до 1997 года могут увеличить пенсию
- Многодетным отцам предлагают разрешить досрочный выход на пенсию
- С 70 лет: разработан новый порядок назначения надбавок к пенсии
Последние новости
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
- В 2026 году пензенцы могут остаться без такси
- «Доброспутники» провели несколько акций в поддержку доноров крови
- Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл
- Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки
- Стало известно, как выйти на пенсию на 2 года раньше по стажу
- МегаФон: Виртуальные секретари активнее работают летом
- Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров
- Плановое отключение электричества: список адресов на 20 ноября
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!