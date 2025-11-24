Полезное

Вступают в силу новые положения пенсионной реформы по возрасту

В 2026 году в России будет продолжено повышение возраста выхода на пенсию, которое предусмотрено начавшейся в 2019 году пенсионной реформой.

Установленная норма по возрасту для мужчин составит 64 года, а для женщин - 59 лет. Таким образом, граждане начнут оформлять страховую пенсию по старости на один год позже по сравнению с 2024 годом.

Требования к минимально необходимому трудовому стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) зафиксированы и более не изменятся.

Для получения права на страховую пенсию по старости требуется иметь на лицевом счету в системе Социального фонда России не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Напомним, с января 2026 года в России будет проведена индексация страховых пенсий по старости. Запланированный размер увеличения составит 7,6%.

Согласно предварительным данным, озвученным Министерством труда, в результате индексации средний размер пенсии по старости в стране достигнет отметки в 27,1 тысячи рублей.

