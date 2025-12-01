Стало известно, кто и как чаще всего заражается ВИЧ в регионе

В Пензенской области основным путем передачи ВИЧ по-прежнему остается половой. Последствий незащищенных контактов за 10 месяцев стало больше (рост с 94,7% до 97%). Данные привели в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.
Случаев заражения внутривенным путем за тот же период выявили меньше (2,4% против прежних 3,9%).
За указанный период зарегистрировали 167 новых ВИЧ-инфицированных, заболеваемость составила 14,3 на 100 тысяч населения. Это меньше, чем год назад.
Сократилась и численность заразившихся в возрастных группах 20-29 лет (с 8,7% до 7,8%) и 50-59 лет (с 18,4% до 15,6%). Доля 30-49-летних в числе заболевших осталась прежней (69,4%).
Большинство вновь выявленных пациентов - мужчины (65,3%, было 52,4%).
Специалисты напомнили, что в Пензе можно бесплатно и, при желании, анонимно проверить собственный ВИЧ-статус. Процедуру проводят в центре борьбы со СПИДом на проспекте Победы, 122. Телефон для справок 8 (8412) 96-65-55.
