Общество

Стало известно, кто и как чаще всего заражается ВИЧ в регионе

Печать
Telegram

В Пензенской области основным путем передачи ВИЧ по-прежнему остается половой. Последствий незащищенных контактов за 10 месяцев стало больше (рост с 94,7% до 97%). Данные привели в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

Случаев заражения внутривенным путем за тот же период выявили меньше (2,4% против прежних 3,9%).

За указанный период зарегистрировали 167 новых ВИЧ-инфицированных, заболеваемость составила 14,3 на 100 тысяч населения. Это меньше, чем год назад.

Сократилась и численность заразившихся в возрастных группах 20-29 лет (с 8,7% до 7,8%) и 50-59 лет (с 18,4% до 15,6%). Доля 30-49-летних в числе заболевших осталась прежней (69,4%).

Большинство вновь выявленных пациентов - мужчины (65,3%, было 52,4%).

Специалисты напомнили, что в Пензе можно бесплатно и, при желании, анонимно проверить собственный ВИЧ-статус. Процедуру проводят в центре борьбы со СПИДом на проспекте Победы, 122. Телефон для справок 8 (8412) 96-65-55.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети