Одной категории пензенцев хотят увеличить пособие на оплату проезда

Жителям Пензенской области, проходящим процедуру гемодиализа, хотят увеличить компенсацию расходов на поездки в медучреждения. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплата положена тем пензенцам, которые пользуются междугородним, пригородным и городским общественным транспортом (кроме такси).

Деньги собираются перечислять весь период гемодиализа ежеквартально.

«Стоимость проезда до медицинской организации и обратно для заявителей, проживающих в границах населенного пункта, в котором они получили процедуру гемодиализа, составляет 60,0 руб.», - говорится в документе.

Если пациент проходит гемодиализ в другом населенном пункте, то для определения размера выплаты расстояние до медучреждения и обратно до дома умножат на 5,4 руб. (стоимость одного пассажиро-километра) и к получившемуся числу прибавят 60 руб.

Для получения такого пособия жителям области необходимо будет обратиться с заявлением в уполномоченный орган или в МФЦ.

Документ начнет действовать с 1 января 2026 года.

«Ежегодно с 1 февраля 2027 года размер стоимости проезда до медицинской организации и обратно в границах населенного пункта, в котором заявители получили процедуру гемодиализа, и размер стоимости одного пассажиро-километра индексируется на 1,04», - указывается в постановлении.

В Пензенской области оплата проезда на диализ действует с 2017 года. Тогда стоимость поездки до места процедуры установили в размере 40 рублей, а 1 пассажиро-километра - 2 рублей. Выплату ежегодно индексировали на 1,04.

