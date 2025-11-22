Одной категории пензенцев хотят увеличить пособие на оплату проезда

Жителям Пензенской области, проходящим процедуру гемодиализа, хотят увеличить компенсацию расходов на поездки в медучреждения. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Выплата положена тем пензенцам, которые пользуются междугородним, пригородным и городским общественным транспортом (кроме такси).
Деньги собираются перечислять весь период гемодиализа ежеквартально.
«Стоимость проезда до медицинской организации и обратно для заявителей, проживающих в границах населенного пункта, в котором они получили процедуру гемодиализа, составляет 60,0 руб.», - говорится в документе.
Если пациент проходит гемодиализ в другом населенном пункте, то для определения размера выплаты расстояние до медучреждения и обратно до дома умножат на 5,4 руб. (стоимость одного пассажиро-километра) и к получившемуся числу прибавят 60 руб.
Для получения такого пособия жителям области необходимо будет обратиться с заявлением в уполномоченный орган или в МФЦ.
Документ начнет действовать с 1 января 2026 года.
«Ежегодно с 1 февраля 2027 года размер стоимости проезда до медицинской организации и обратно в границах населенного пункта, в котором заявители получили процедуру гемодиализа, и размер стоимости одного пассажиро-километра индексируется на 1,04», - указывается в постановлении.
В Пензенской области оплата проезда на диализ действует с 2017 года. Тогда стоимость поездки до места процедуры установили в размере 40 рублей, а 1 пассажиро-километра - 2 рублей. Выплату ежегодно индексировали на 1,04.
Новости по теме
- Россиянам дали советы при задержке рейса из-за плана «ковер»
- Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен
- Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату
- С 1 февраля 2026 года выплаты на содержание детей-сирот вырастут
- Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой и Минводами
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
- Между Заречным и Пензой хотят запустить новый автобусный маршрут
- Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить
- В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат
Последние новости
- 23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло
- На вопросы пензенских инвалидов ответят на горячей линии
- Пензенская область названа в числе регионов, где трудно достать инсулин
- Увлажнители воздуха могут навредить глазам
- В Пензе дети долго ждут ЭКГ из-за нехватки специалистов
- 22 ноября воздух в Пензенской области прогреется до +11 градусов
- В Пачелмском районе выявили очаг бешенства
- В Пензе озвучили цены на новогодние елки
- Для жительниц Лунинского района обновили женскую консультацию
- На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!