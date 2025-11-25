Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта

25.11.2025 | 17:38

В Пензе завершился капитальный ремонт 2-го корпуса детсада № 109 на улице Попова, 16Б. Работы стартовали в апреле и должны были окончиться к началу октября.

«Здесь обновили кровлю, фасад и все входные группы, заменили окна и двери. Полностью переделали внутреннюю отделку помещений, включая игровые, спальни и санузлы. Заменили все инженерные системы (от электричества до отопления и вентиляции), установили индивидуальный тепловой пункт и современную пожарную сигнализацию», - написал министр образования региона Алексей Фомин в своем телеграм-канале 25 ноября.

Также специалисты установили новое ограждение и веранды, смонтировали охранную сигнализацию, уложили асфальт. Закуплены уличное игровое оборудование, мебель и развивающие пособия.

На время работ воспитанников распределяли по другим учреждениям, теперь они вернулись в родные стены.

По словам Алексея Фомина, в 2026 году в Пензенской области планируется провести капитальный ремонт сразу в 5 детских садах.