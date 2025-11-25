Общество

Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта

Печать
Telegram

В Пензе завершился капитальный ремонт 2-го корпуса детсада № 109 на улице Попова, 16Б. Работы стартовали в апреле и должны были окончиться к началу октября.

«Здесь обновили кровлю, фасад и все входные группы, заменили окна и двери. Полностью переделали внутреннюю отделку помещений, включая игровые, спальни и санузлы. Заменили все инженерные системы (от электричества до отопления и вентиляции), установили индивидуальный тепловой пункт и современную пожарную сигнализацию», - написал министр образования региона Алексей Фомин в своем телеграм-канале 25 ноября.

Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта

Также специалисты установили новое ограждение и веранды, смонтировали охранную сигнализацию, уложили асфальт. Закуплены уличное игровое оборудование, мебель и развивающие пособия.

Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта

На время работ воспитанников распределяли по другим учреждениям, теперь они вернулись в родные стены.

Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта

По словам Алексея Фомина, в 2026 году в Пензенской области планируется провести капитальный ремонт сразу в 5 детских садах.

Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Алексея Фомина
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети