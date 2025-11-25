Стало известно, во сколько может обойтись ремонт школы № 28

25.11.2025 | 21:31

Стало известно, сколько средств планируется потратить на ремонт школы № 28 имени В. О. Ключевского на улице Краснова, 19, в Пензе.

Во вторник, 25 ноября, на портале госзакупок стартовали торги по поиску подрядчика, который займется работами. Начальная (максимальная) стоимость контракта с победителем - 170 млн 709 тыс. 488 рублей.

Предполагается отремонтировать кровлю, фасад, отмостку, входные группы, заменить системы отопления, водоснабжения, водоотведения, пожарную сигнализацию, окна и двери, выполнить отделочные и электромонтажные работы.

Сроки выполнения работ - с 1 апреля 2026 года по 15 августа 2027-го, уточняется в проекте контракта.

Ранее начальник управления образования Пензы Юрий Каленов уточнил, что капитальный ремонт в школе будет проводиться в 2 этапа: первый намечен на июнь-август 2026 года, второй - на июнь-август 2027-го и другое каникулярное время.

Переводить детей в другие образовательные организации на время работ не планируется: учебный процесс прерываться не будет.