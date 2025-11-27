Общество

В Пензенской районной больнице готовят к открытию стационар

Печать
Telegram

В Пензенской районной больнице капитальный ремонт здания стационара практически подошел к концу. Близится открытие отделений, заявили в областном минздраве.

«На данный момент выполняется комплекс финишных мероприятий, которые выводят объект на стадию готовности к сдаче», - сообщил директор медучреждения Сергей Алексеев.

В помещениях собирают мебель, в коридорах ставят защитные отбойники. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию: на подходах к новым входным группам устраивают отмостку и кладут асфальт.

По оценке главврача больницы Ильи Панюхина, в конце октября готовность стационара составляла 95%. На тот момент отделочные работы уже заканчивались, шел монтаж пожарной сигнализации.

По планам, обновленный стационар примет пациентов в начале декабря.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети