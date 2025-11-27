В Пензенской районной больнице готовят к открытию стационар

27.11.2025 | 16:39

В Пензенской районной больнице капитальный ремонт здания стационара практически подошел к концу. Близится открытие отделений, заявили в областном минздраве.

«На данный момент выполняется комплекс финишных мероприятий, которые выводят объект на стадию готовности к сдаче», - сообщил директор медучреждения Сергей Алексеев.

В помещениях собирают мебель, в коридорах ставят защитные отбойники. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию: на подходах к новым входным группам устраивают отмостку и кладут асфальт.

По оценке главврача больницы Ильи Панюхина, в конце октября готовность стационара составляла 95%. На тот момент отделочные работы уже заканчивались, шел монтаж пожарной сигнализации.

По планам, обновленный стационар примет пациентов в начале декабря.