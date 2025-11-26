Общество

Еще одну школу на ул. Рахманинова в Пензе ждет капремонт

Еще одну школу в Пензе ждет капитальный ремонт - 56-ю, носящую имя Героя России А. М. Самокутяева и расположенную на улице Рахманинова, 37а.

Сейчас на портале госзакупок принимаются заявки от потенциальных подрядчиков. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, 145 млн 622 тыс. 375 рублей.

Запланирован ремонт фасадов, крыши, входных групп, инженерных систем и внутренних помещений.

Сроки работ, обозначенные в проекте контракта, - с 1 апреля по 10 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что на капремонт школы № 28 имени В. О. Ключевского на улице Краснова, 19, выделили 170 млн 709 тыс. 488 рублей, на обновление 1-го корпуса гимназии «САН» на Рахманинова, 21а, - 150 млн 329 тыс. 762 рубля. В обоих случаях цены начальные и могут измениться.

