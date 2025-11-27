Какие обои можно клеить в ванной?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу поклеить обои в ванной, но боюсь, что неправильно их выберу и только потрачу деньги. На что нужно обратить внимание?
Ответ специалиста
Не все обои подходят для ванной - неправильный выбор и некачественный монтаж могут грозить порчей покрытия и появлением плесени.
Стоит учесть, что большинство таких изделий не рассчитано на постоянное прямое попадание воды, поэтому их лучше комбинировать с плиткой или ПВХ-панелями в местах, где стоят раковина или душ.
Обои, которые подойдут для ванной комнаты:
- виниловые. Один из самых популярных вариантов. Их полимерное покрытие устойчиво к влаге и пару. Такие обои не набухают, не деформируются, с них можно легко удалять грязь;
- моющиеся. Имеют специальную пропитку, защищающую поверхность от проникновения воды (это предотвращает вздутие, отслаивание и появление плесени);
- стеклообои. Хорошо переносят перепады температуры, не впитывают влагу, под ними редко образуется грибок.
При поклейке таких изделий важно уделить внимание подготовке стен, выполнить гидроизоляцию, а также обработать швы герметиком. Перед покупкой обоев стоит внимательно изучить характеристики.
Новости по теме
- В Пензенской районной больнице готовят к открытию стационар
- В Пензе снова ищут подрядчика для ремонта подземного перехода
- Еще одну школу на ул. Рахманинова в Пензе ждет капремонт
- Плитка у памятника блокадникам в Пензе снова пошла волнами
- Стало известно, во сколько может обойтись ремонт школы № 28
- У загса на Минской хотят сделать большую стоянку для кортежей
- Как перестать откладывать дела на потом?
- На ремонт 1-го корпуса гимназии «САН» выделили более 150 млн рублей
- Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта
- Как смыть консервант с «красивой» кураги?
Последние новости
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Как перестать откладывать дела на потом?
- Как смыть консервант с «красивой» кураги?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
- В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?
- Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?
- Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?
- Сон бывает летаргическим или литургическим?
- Зачем люди хранят кошачьи усы?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!