Какие обои можно клеить в ванной?

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу поклеить обои в ванной, но боюсь, что неправильно их выберу и только потрачу деньги. На что нужно обратить внимание?

Ответ специалиста

Не все обои подходят для ванной - неправильный выбор и некачественный монтаж могут грозить порчей покрытия и появлением плесени.

Стоит учесть, что большинство таких изделий не рассчитано на постоянное прямое попадание воды, поэтому их лучше комбинировать с плиткой или ПВХ-панелями в местах, где стоят раковина или душ.

Обои, которые подойдут для ванной комнаты:

- виниловые. Один из самых популярных вариантов. Их полимерное покрытие устойчиво к влаге и пару. Такие обои не набухают, не деформируются, с них можно легко удалять грязь;

- моющиеся. Имеют специальную пропитку, защищающую поверхность от проникновения воды (это предотвращает вздутие, отслаивание и появление плесени);

- стеклообои. Хорошо переносят перепады температуры, не впитывают влагу, под ними редко образуется грибок.

При поклейке таких изделий важно уделить внимание подготовке стен, выполнить гидроизоляцию, а также обработать швы герметиком. Перед покупкой обоев стоит внимательно изучить характеристики.

