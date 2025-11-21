На площади Ленина в Пензе появились светодиодные елки

До наступления нового года еще больше месяца, но у пензенцев, оказавшихся на площади Ленина, уже может появиться праздничное настроение: здесь установили светодиодные елки.
Пока конструкции выстроили в ряды по бокам площади перпендикулярно улицам Кирова и Московской. Сборка главной 25-метровой каркасной уральской сосны еще не началась.
Ранее сообщалось, что на монтаж светодиодных арт-объектов в виде елок потратят 525 172 рубля. Всего их 38: 18 высотой 4 метра и по 10 высотой 2 и 3 метра. Работа должна быть выполнена в срок до 1 декабря.
В прошлом году такими елочками, помимо площади Ленина, украшали скверы имени Белинского, Славы, Фонтанную площадь.
Сборка и украшение 25-метровой сосны обойдется в 1 млн 74 тысячи 295 рублей. Искусственное дерево диаметром 11,4 метра заказали у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.
Здесь же, с разных сторон площади Ленина (напротив сквера Славы и «Копилки пословиц»), установят две числовые инсталляции «2026».
