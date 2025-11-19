Экономика

Снос старых домов и устройство развязки: чего ждать жителям Райков

Первый заместитель главы администрации Пензы Андрей Шиганков поделился планами по развитию микрорайона Райки. Речь идет о территории в границах улиц Пушкина, Космодемьянской, Гражданской, Шевченко, 1-го Горного проезда и Бекешской.

По его словам, утвержден проект планировки, предусматривающий многоэтажную жилую застройку и появление необходимой социальной инфраструктуры за счет сноса старых домов.

Также в возможной перспективе - устройство транспортной развязки в районе улиц Пушкина, Космодемьянской и Кулакова.

«В настоящее время инвестор-застройщик и сроки реализации не определены», - говорится в ответе Андрея Шиганкова на запрос, посланный редакцией PenzaInform.ru.

Со ссылкой на Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области уточняется, что территория Райков рассматривается на предмет возможного принятия и реализации решений о комплексном развитии в период с 2025 по 2030 год. На данный момент никакой конкретики нет.

