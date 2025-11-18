Цены 2023 года на квартиры в Арбекове: двушка от 4,7 млн

18.11.2025 | 10:49

Крупнейший застройщик Пензенской области ГК «Территория жизни» делает одно из самых привлекательных предложений на покупку квартиру в новостройке в Арбекове.

Только до конца ноября для желающих приобрести жилье в Доме у школы заявлена специальная цена - от 76 000 рублей за квадратный метр. В абсолютном пересчете это означает, что стоимость двухкомнатной квартиры составит от 4,7 млн рублей *. Предложение действует на последние лоты.

Для больших семей, мечтающих о просторной квартире, есть не менее привлекательное предложение - трешка по цене от 5,9 млн рублей *.

«Важно отметить, что эта цена актуальна для уже сданных домов жилого комплекса «Арбековская застава». Одно из лучших предложений на рынке жилья благодаря выгодной цене от застройщика. Сейчас, согласно официальным данным Пензастата, цены на новостройки находятся в диапазоне от 90 до 100 тысяч рублей за кв. м. Но в нашем жилом комплексе эти показатели составляют от 76 000 до 78 000 рублей - цены, актуальные для прошлых лет. Оформите сделку уже сегодня и не ждите окончания работ, дом сдан - получите ключи сразу после полного оформления сделки», - призвала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Одним из преимуществ является возможность оформления семейной ипотеки с низкой процентной ставкой - от 6% годовых (ПСК - от 6,332% до 24,445%). Платеж за двушку составит от 22 000 рублей **.

Квартир осталось немного, пензенские семьи с удовольствием переселяются в ЖК «Арбековская застава». Причин для такого выбора немало: школа № 78 находится буквально во дворе, рядом расположен детский сад, а на первых этажах уже есть вся нужная коммерция (магазины, аптеки, салоны бытовых товаров и др.).

Предчистовая отделка квартир дает простор для реализации дизайнерских идей. Покупатель сам подбирает стиль: проверенную классику, популярный сканди или скромный минимализм. При этом уже выполнена стяжка пола, разведены коммуникации.

«После покупки подобрали дизайн будущей квартиры, цветовую гамму, оформление. Все для того, чтобы квартира была оформлена в едином стиле», - поделилась планами местная жительница Лана.

Отдельно она отметила вид из окон дома: «Дом находится на естественной возвышенности, благодаря чему открывается прекрасная панорама».

Проекты группы компаний «Территория жизни» благодаря развитой инфраструктуре, высоким стандартам строительства и справедливой цене выбрали уже более 18 000 пензенцев. «Арбековская застава» стала одним из самых успешных жилых комплексов, который привлек большое количество инвестиций от застройщика и государства. Благодаря этому здесь появились два больших бульвара, ставших местами проведения праздников и мероприятий, в том числе общегородского масштаба. Идет строительство и благоустройство набережной и вейк-парка.

Чтобы оформить покупку квартиры в «Арбековской заставе» на выгодных условиях, нужно пройти по ссылке. Интересующие вопросы можно задать менеджерам по телефону 203-000. Больше информации о проекте - на сайте территорияжизни.рф и в офисах по адресам:

- ул. Героя России Жоги, 3;

- ул. Складская, 19, литер С.

Офисы работают ежедневно, с 9:00 до 21:00.

