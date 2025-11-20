Общество

В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу

Печать
Telegram

В Пензе отложили строительство школы в 8-м микрорайоне Арбеково. К возведению объекта хотели приступить в следующем году.

Предполагалось, что в бюджете предусмотрят деньги на эти работы.

«В 2026 году строительство общеобразовательного учреждения в 8-м микрорайоне Арбеково не планируется», - сообщил представитель управления образования города на странице главы региона во «ВКонтакте».

Сейчас возводят школу в 7-м микрорайоне Арбеково. Учреждение рассчитано на 1 100 мест.

Работы стартовали этим летом. Подрядчиком стало АО «Пензгорстройзаказчик». Строительство обойдется в 1 млрд 806 млн 408 тыс. 926 рублей.

Сдать объект хотят к 1 сентября 2026-го.

Также в Дальнем Арбекове, в ЖК «Лугометрия», строят школу на 550 мест. Таким образом, в микрорайоне скоро появятся два образовательных учреждения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети