В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу

В Пензе отложили строительство школы в 8-м микрорайоне Арбеково. К возведению объекта хотели приступить в следующем году.
Предполагалось, что в бюджете предусмотрят деньги на эти работы.
«В 2026 году строительство общеобразовательного учреждения в 8-м микрорайоне Арбеково не планируется», - сообщил представитель управления образования города на странице главы региона во «ВКонтакте».
Сейчас возводят школу в 7-м микрорайоне Арбеково. Учреждение рассчитано на 1 100 мест.
Работы стартовали этим летом. Подрядчиком стало АО «Пензгорстройзаказчик». Строительство обойдется в 1 млрд 806 млн 408 тыс. 926 рублей.
Сдать объект хотят к 1 сентября 2026-го.
Также в Дальнем Арбекове, в ЖК «Лугометрия», строят школу на 550 мест. Таким образом, в микрорайоне скоро появятся два образовательных учреждения.
Новости по теме
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- Заметный прогресс: «Рисан» готовит фотоотчеты для каждого дома
- Снос старых домов и устройство развязки: чего ждать жителям Райков
- ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности
- Объяснена причина смещения основного периода сдачи ЕГЭ
- В Маньчжурии начался основной этап строительства водопровода
- Цены 2023 года на квартиры в Арбекове: двушка от 4,7 млн
- В селе Студенки завершился капремонт школы
- ЖК «Арбери» меняет Арбеково: новоселье уже в 2026 году
- В Пачелме ученики вернулись в отремонтированную школу № 1
Последние новости
- Агрогруппа заплатит за перегруз КамАЗа 300 000 рублей
- На 21 ноября заявлено отключение света на Бугровке и в СНТ Дубрава
- В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов
- В Заре после жалоб устранили утечку на сетях канализации
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- На установку елки на Соборной площади выделили почти полмиллиона
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров
- На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!