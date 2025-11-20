В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу

20.11.2025 | 13:14

В Пензе отложили строительство школы в 8-м микрорайоне Арбеково. К возведению объекта хотели приступить в следующем году.

Предполагалось, что в бюджете предусмотрят деньги на эти работы.

«В 2026 году строительство общеобразовательного учреждения в 8-м микрорайоне Арбеково не планируется», - сообщил представитель управления образования города на странице главы региона во «ВКонтакте».

Сейчас возводят школу в 7-м микрорайоне Арбеково. Учреждение рассчитано на 1 100 мест.

Работы стартовали этим летом. Подрядчиком стало АО «Пензгорстройзаказчик». Строительство обойдется в 1 млрд 806 млн 408 тыс. 926 рублей.

Сдать объект хотят к 1 сентября 2026-го.

Также в Дальнем Арбекове, в ЖК «Лугометрия», строят школу на 550 мест. Таким образом, в микрорайоне скоро появятся два образовательных учреждения.