Строительная группа «Рисан» остается в Тепличном

Строительная группа «Рисан» забрендировала свою новую площадку на улице Тепличной в Пензе.

Красный забор с надписью «15 лет влюбляем в Тепличный» и логотипом компании говорит о намерении «Рисана» продолжать развивать этот район еще не один год.

Новый участок расположился между дворцом единоборств «Воейков» и школой № 75. Разработка проекта находится в активной стадии.

Первый дом «Рисана» в Тепличном построен в составе жилого комплекса «Ближняя Веселовка» в 2010 году. За следующие 11 лет к нему добавились еще 7 десятиэтажек и детский сад.

Активное строительство сейчас идет и неподалеку, в квартале «Кантри». Первый этап уже сдан, готовность домов второго на конец октября составила от 40 до 98%, а третий недавно выведен в продажу. Есть квартиры в сданных и строящихся домах.

Всего в «Кантри» будет 20 кирпичных домов в 7-10 этажей с собственными котельными, а также площадь только для жителей на общей огороженной территории квартала и отдельно стоящий досуг-центр, который уже обрел свою форму.

Подробнее о том, как купить квартиру от «Рисана» в Тепличном, - по телефону 51-51-51. Также по этому номеру можно оставить заявку, чтобы узнать о старте нового проекта в числе первых.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.

