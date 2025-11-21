Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату

В Пензенской области планируют предусмотреть единовременную выплату участникам СВО, которые получили инвалидность вследствие военной травмы.
Для инвалидов I группы это 100 000 рублей, II группы - 50 000 рублей, III группы - 25 000 рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в пятницу, 21 ноября.
Инициативу рассмотрят на декабрьской сессии регионального Законодательного собрания.
«Все необходимые изменения в нормативно-правовую базу Пензенской области должны быть внесены до конца года, чтобы с 1 января 2026 года выплаты начались», - уточнил губернатор.
В этот же день на ноябрьской сессии Заксобра Олег Мельниченко, говоря о комплексном развитии пензенской Зари, отметил, что микрорайон будет расширяться в рамках программы индивидуального жилищного строительства, дома там будут возводиться «в том числе для членов семей участников специальной военной операции».
Новости по теме
- С 1 февраля 2026 года выплаты на содержание детей-сирот вырастут
- В Заре будут строить дома для семей участников спецоперации
- Рассмотрение обращений участников СВО хотят ускорить
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
- Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из вуза
- На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность
- «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее в 20-х числах февраля 2022 года слово
- Банк, такси, прогноз погоды: белый список доступных сайтов расширили
- «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?
Последние новости
- В Пензе на ряде улиц отключат холодную воду
- Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования
- С 1 февраля 2026 года выплаты на содержание детей-сирот вырастут
- В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и смесей
- Утверждены решения о присвоении звания почетного гражданина области
- В Заре будут строить дома для семей участников спецоперации
- На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения
- Вадим Супиков поддержал акцию «Коробка храбрости»
- До Деда Мороза сумели дозвониться 32 ребенка
- Рассмотрение обращений участников СВО хотят ускорить
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!