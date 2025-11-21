Общество

Участники СВО с инвалидностью будут получать единовременную выплату

В Пензенской области планируют предусмотреть единовременную выплату участникам СВО, которые получили инвалидность вследствие военной травмы.

Для инвалидов I группы это 100 000 рублей, II группы - 50 000 рублей, III группы - 25 000 рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в пятницу, 21 ноября.

Инициативу рассмотрят на декабрьской сессии регионального Законодательного собрания.

«Все необходимые изменения в нормативно-правовую базу Пензенской области должны быть внесены до конца года, чтобы с 1 января 2026 года выплаты начались», - уточнил губернатор.

В этот же день на ноябрьской сессии Заксобра Олег Мельниченко, говоря о комплексном развитии пензенской Зари, отметил, что микрорайон будет расширяться в рамках программы индивидуального жилищного строительства, дома там будут возводиться «в том числе для членов семей участников специальной военной операции».

