Бизнесмены и чиновники из Бреста посетили проект «Рисана»

20.11.2025 | 18:19

Представители бизнеса и власти белорусского города Бреста, а также вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и замглавы регионального минстроя Светлана Круглова побывали на завершенном объекте группы «Рисан» - в резиденции Holms.

Гости ознакомились с премиальным проектом компании, который занял 3-е место в главной номинации конкурса «ТОП ЖК России» от портала ЕРЗ.РФ в 2024 году.

Им представили собственную систему сервиса и службу «Рисан Ассистент», а также внутреннюю инфраструктуру резиденции, где есть спортивный центр, зал для мероприятий, рояль и лобби-бар. Посетителям продемонстрировали работу виртуальных консьержей, показали паркинг и систему хранения нового формата - келлеры.

Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаил Баценко отметил, что пензенский опыт будет полезен в белорусском городе, поскольку там как раз назрела потребность в жилье повышенной комфортности.

«Опыт интересный. Я думаю, однозначно наши строители сюда приедут, посмотрят. Важно и то, как устроено дальнейшее управление. У нас управление домами либо государственное, либо товарищества собственников жилья, которые нанимают управляющую компанию, а такого комплексного управления жильем у нас нет», - отметил он.

Директор частного предприятия Александр Соболевский также остался доволен увиденным в Пензе.

«Впечатления самые положительные, очень много новаторских решений. Честно говоря, когда смотришь на такие хорошие вещи, думаешь: «Жаль, что сам не строитель», - добавил он.

В ходе экскурсии руководитель отдела маркетинга СГ «Рисан» Сергей Воронин обратил внимание гостей на то, что в 2025 году другой жилой комплекс «Рисана», квартал Scala City, также участвовал в финале конкурса «ТОП ЖК России» и получил даже более высокую оценку, чем Holms, заняв 2-е место.

Он пригласил членов делегации посетить объект после завершения строительства во время одного из последующих официальных визитов.

