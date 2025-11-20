Бизнесмены и чиновники из Бреста посетили проект «Рисана»

Представители бизнеса и власти белорусского города Бреста, а также вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и замглавы регионального минстроя Светлана Круглова побывали на завершенном объекте группы «Рисан» - в резиденции Holms.
Гости ознакомились с премиальным проектом компании, который занял 3-е место в главной номинации конкурса «ТОП ЖК России» от портала ЕРЗ.РФ в 2024 году.
Им представили собственную систему сервиса и службу «Рисан Ассистент», а также внутреннюю инфраструктуру резиденции, где есть спортивный центр, зал для мероприятий, рояль и лобби-бар. Посетителям продемонстрировали работу виртуальных консьержей, показали паркинг и систему хранения нового формата - келлеры.
Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаил Баценко отметил, что пензенский опыт будет полезен в белорусском городе, поскольку там как раз назрела потребность в жилье повышенной комфортности.
«Опыт интересный. Я думаю, однозначно наши строители сюда приедут, посмотрят. Важно и то, как устроено дальнейшее управление. У нас управление домами либо государственное, либо товарищества собственников жилья, которые нанимают управляющую компанию, а такого комплексного управления жильем у нас нет», - отметил он.
Директор частного предприятия Александр Соболевский также остался доволен увиденным в Пензе.
«Впечатления самые положительные, очень много новаторских решений. Честно говоря, когда смотришь на такие хорошие вещи, думаешь: «Жаль, что сам не строитель», - добавил он.
В ходе экскурсии руководитель отдела маркетинга СГ «Рисан» Сергей Воронин обратил внимание гостей на то, что в 2025 году другой жилой комплекс «Рисана», квартал Scala City, также участвовал в финале конкурса «ТОП ЖК России» и получил даже более высокую оценку, чем Holms, заняв 2-е место.
Он пригласил членов делегации посетить объект после завершения строительства во время одного из последующих официальных визитов.
Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.
Новости по теме
- В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- Заметный прогресс: «Рисан» готовит фотоотчеты для каждого дома
- Снос старых домов и устройство развязки: чего ждать жителям Райков
- В Маньчжурии начался основной этап строительства водопровода
- Цены 2023 года на квартиры в Арбекове: двушка от 4,7 млн
- ЖК «Арбери» меняет Арбеково: новоселье уже в 2026 году
- В регионе продолжают снижаться темпы строительства частных домов
- В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генплан
- Квартира недели в «Созвездии»: максимально быстрое новоселье
Последние новости
- Заметный прогресс: «Рисан» готовит фотоотчеты для каждого дома
- Топ застройщиков по потребительским качествам: «Рисан» первый в 20-й раз
- Пензенский девелопер вошел в топ-5 в России
- «Рисан» сдает дома в среднем на полгода раньше срока
- «Рисан» поддержал пензенских баскетболисток на первенстве России
- Будущая жительница ЖК «Соседи» поделилась историей покупки
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!