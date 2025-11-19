Заметный прогресс: «Рисан» готовит фотоотчеты для каждого дома

19.11.2025 | 15:15

Компания «Рисан» ежемесячно сообщает о прогрессе на стройке каждого своего жилого дома, публикуя отчеты в телеграм-каналах, чтобы сделать ожидание ключей от квартиры спокойным и понятным.

Сотрудники регулярно добавляют свежее текстовое описание работ на площадке, фотографии и оценку процентной готовности. Этой практике уже несколько лет. Она позволяет клиентам своими глазами видеть, как растет дом, что особенно важно при покупке жилья на стадии возведения в сложившейся экономической ситуации.

Сейчас у компании «Рисан» 6 проектов в активной фазе реализации. Часть завершена в этом году, еще несколько находятся на стадии проектирования.

Жилой комплекс «Соседи» на Минской - комфорт-класс с подземным паркингом, собственным закрытым двором, школой и садиком в 400 метрах. На конец октября готовность составляла 98%, ЖК намерены ввести в эксплуатацию перед Новым годом.

Готовится к сдаче и другой проект в Арбекове - квартал бизнес-класса Lake Town на берегу пруда. Его особенности - плавная архитектура и панорамные выступающие балконы, которые вместе с близостью к воде настраивают на созерцание и отпускное настроение. Готовность первого и второго строений оценивается в 98 и 97% соответственно. Параллельно ведутся работы на набережной.

Этот комплекс прогулочным бульваром отделен от квартала Upgrade Family. У каждого из трех домов свой закрытый двор и подземный паркинг с кладовыми, на 1-м этаже предусмотрены коммерческие помещения. Через дорогу находится детский сад на 140 мест «Симба», который ранее построил «Рисан». Первый дом уже сдан, готовность второго - 69%.

Квартал «Модернист», который возводится в верхней части улицы Свердлова, готов на 61%. Его особенности - видовая терраса для жителей на 24-м этаже, 2-уровневый двор в пастельных тонах, игровая для детей на 1-м этаже и 2 уровня паркинга с прямыми въездами с улицы.

Готовность 1-го и 2-го этапов строительства квартала бизнес-класса Scala City на улице Карпинского - 72% и 37% соответственно. Этот квартал занял 2-е место в главной номинации конкурса «ТОП ЖК - 2025» - «Лучший жилой комплекс - новостройка в Российской Федерации». Здесь спроектированы внутренняя площадь с фонтаном, 2-уровневый паркинг, панорамные лифты и квартиры с террасами.

И наконец, первый для «Рисана» проект, формально находящийся за чертой Пензы, - «Кантри». Он расположен на улице Июльской в поселке Мичуринском, однако на деле ощущается как неотъемлемая часть микрорайона Тепличного. Его особенности - общая охраняемая территория на 20 домов с площадью и досуговым центром, дома высотой 7-10 этажей из кирпича, а также котельные на каждый из 4 мини-кварталов. Весь 1-й этап сдан, готовность 2-го - 40-98%.

