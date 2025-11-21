В Пензе на ряде улиц отключат холодную воду

21.11.2025 | 13:32

В пятницу, 21 ноября, в домах на нескольких десятках улиц Пензы отключат холодную воду. Причина - ремонт сетей на Лермонтова.

По данным ресурсоснабжающей организации, воды не будет с 15:00 до 19:00 по следующим адресам:

- ул. Лермонтова, 3, 12, 13, 14, 21 (областная больница им. Бурденко), 26а, 28 (больница), 28Б (перинатальный центр);

- ул. Красная (12 МКД, 3 малоэтажных дома, офтальмологическая больница и КИМ);

- ул. Володарского (11 МКД, 15 малоэтажных домов);

- ул. Кирова (до Заксобрания);

- ул. Калинина (от Свердлова до Лермонтова);

- ул. Московская (от К. Маркса до Кураева);

- ул. Ключевского (34 частных дома, 14 малоэтажных);

- ул. Кураева (1 МКД, 11 малоэтажных, 8 частных домов);

- ул. Захарова (1 МКД);

- ул. Революционная (21 частный дом);

- ул. Ставского (5 МКД, 1 малоэтажный дом);

- ул. Станиславского (34 частных дома);

- ул. Гражданская (34 частных дома);

- ул. Ново-Гражданская (63 частных дома);

- ул. Ключевая (1 МКД, 72 частных дома);

- ул. Шевченко (4 частных дома);

- ул. Гоголя (4 МКД, 1 малоэтажный, 28 частных домов);

- ул. Замойского (1 МКД, 2 малоэтажных, 12 частных домов);

- ул. Чкалова (10 МКД, 2 малоэтажных, 4 частных дома);

- ул. Богданова (4 МКД);

- ул. Свердлова (6 МКД, 2 малоэтажных, 6 частных домов);

- ул. Куйбышева (6 МКД);

- ул. Ново-Тамбовская (5 малоэтажных, 28 частных домов);

- ул. Советская (1 малоэтажный дом);

- ул. Карла Маркса (5 МКД, 3 частных дома);

- ул. Маршала Крылова, 5, 6, 7;

- проезды Громова (78 частных домов);

- ул. Белинского (административные здания).

На время отключения организуют подвоз воды в социально значимые объекты.