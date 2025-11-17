Общество

18 ноября в Пензенской области будет тепло и ветрено

Во вторник, 18 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с, утром и днем его порывы могут достигать 15-19 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут 0...+5 градусов, во многих районах ожидается небольшой дождь. Днем на улице прогнозируется +7...+12, в ночь на среду снова 0...+5 и небольшой дождь с мокрым снегом.

В народном календаре 18 ноября - День Ионы. На Руси подмечали: снегопад на Иону сулит снежную и холодную зиму.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

