Почему греется автомат в электрощитке?

25.12.2025 | 19:30

Вопрос от интернет-пользователя

В электрощитке стал греться автомат, из-за чего он иногда отключается. Что это может значить?

Ответ специалиста

Автомат в щитке - это устройство, предназначенное для защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий, а его нагрев может свидетельствовать о проблемах.

Среди основных причин повышения температуры:

- большое потребление энергии. Если к линии подключено слишком много приборов и допустимая нагрузка на автомат превышена, он перегреется и отключится;

- короткое замыкание. Когда оно возникает где-то в цепи, автомат срабатывает и в процессе может сильно нагреться;

- плохие контакты. Некачественные соединения проводов или ненадежные клеммные контакты могут вызвать сопротивление, что приводит к выделению тепла;

- неправильный выбор автомата. Если он не соответствует характеристикам защищаемой цепи и подключаемых устройств (например, его номинал слишком высок или низок), это может привести к нагреву и отключению;

- неисправность самого автомата. Проверьте его на повреждения;

- окружающие условия. Если щиток находится в помещении с высокой температурой или с плохой вентиляцией, это также может способствовать нагреву автоматов;

- проблемы с проводкой. При использовании старой проводки растет риск увеличения сопротивления и, как следствие, нагрева автоматов.

Если вы заметили, что автомат сильно нагревается, отключите его и проверьте все устройства. Убедитесь, что нет перегрузки.

Для диагностики и устранения проблемы лучше вызвать электрика.