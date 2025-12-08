Общество

Денис Соболев: УК должны активно участвовать в благоустройстве дворов

Управляющие компании должны активнее заниматься благоустройством дворов, заявил председатель Пензенской городской думы Денис Соболев на аппаратном совещании в понедельник, 8 декабря.

Сейчас идет работа по формированию списка многоквартирных домов, которые будут включены в программу «Мой двор - территория комфорта» на 2026 год.

Сотрудники управления ЖКХ обходят территории и определяют предварительные суммы, необходимые для ремонта.

Параллельно с этим надо работать с управляющими компаниями, настраивая их на активное участие в приведении дворов в порядок, поставил задачу Денис Соболев.

«Сейчас важно довести до «управляек», к которым относятся потенциальные участники программы, что их участие обязательно! А то получается, что деньги из областного бюджета выделяются немалые, в процесс благоустройства вовлечено большое количество ресурсов, а управляющая компания, в чьи обязательства входит содержание придомовой территории, не может даже новую лавочку установить. Мало того, не может покрасить старую, чтобы хотя бы изменить внешний вид двора!» - процитировали председателя в пресс-службе гордумы.

