Заречный, Сердобск и Никольск получат деньги на благоустройство

27.08.2024 | 09:50

Заречный, Сердобск и Никольск стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получат деньги на благоустройство, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во вторник, 27 августа.

В этом году на конкурс было представлено более 300 проектов. Итоги на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге подвел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Три города Пензенской области оказались в числе победителей.

Заречному выделят 96 млн рублей на реализацию проекта «Каждый атом важен». На эти деньги благоустроят сквер имени Демакова. «Запланировано строительство для детей трех развивающих площадок - научных загадок, астрономической и математической», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Сердобск получит более 90 млн рублей на проект «Сосновый бор - семейная аллея». Здесь планируют, минимально вмешиваясь в существующий лесной массив, сделать пешеходно-велосипедные дорожки, входную зону и скейт-площадку.

На проект «Никольск - хрустальное сердце России» направят 70 млн рублей. В городе комплексно благоустроят центральную часть - территорию технологического колледжа им. Оболенского, сквера напротив, а также сквера возле пожарного депо и набережной реки Вырган.

«Будем продолжать работу над преображением наших городов. Все проекты рассчитаны к реализации в 2025 году», - подчеркнул губернатор.