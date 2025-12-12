Учеба

В Пензенской области 4 школы закрыли из-за ОРВИ и гриппа

Печать
Telegram

В Пензенской области выросло число детских коллективов, распущенных из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Актуальные данные в пятницу, 12 декабря, обнародовало региональное министерство образования.

На карантин закрыты 258 классов (неделей ранее было 138) в 63 школах (43) и 33 группы (8) в 19 детсадах (6).

Конкретно в Пензе распущены ученики 171 класса в 41 образовательной организации и 27 групп малышей.

Полностью закрыты школы в селах Телегино Колышлейского района, Воскресеновка и Поперечное Пензенского района, а также в школе № 7 г. Пензы.

На минувшей неделе в регионе зарегистрировали 2 139 случаев ОРВИ. Это на 33,2% больше, чем за предыдущий отчетный период. Выявлено 20 случаев гриппа А (Н3N2). Заболевшие - жители Пензы, Кузнецка, Пензенского, Шемышейского и Камешкирского районов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети