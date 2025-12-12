В Пензенской области 4 школы закрыли из-за ОРВИ и гриппа

12.12.2025 | 14:18

В Пензенской области выросло число детских коллективов, распущенных из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Актуальные данные в пятницу, 12 декабря, обнародовало региональное министерство образования.

На карантин закрыты 258 классов (неделей ранее было 138) в 63 школах (43) и 33 группы (8) в 19 детсадах (6).

Конкретно в Пензе распущены ученики 171 класса в 41 образовательной организации и 27 групп малышей.

Полностью закрыты школы в селах Телегино Колышлейского района, Воскресеновка и Поперечное Пензенского района, а также в школе № 7 г. Пензы.

На минувшей неделе в регионе зарегистрировали 2 139 случаев ОРВИ. Это на 33,2% больше, чем за предыдущий отчетный период. Выявлено 20 случаев гриппа А (Н3N2). Заболевшие - жители Пензы, Кузнецка, Пензенского, Шемышейского и Камешкирского районов.