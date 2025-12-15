В Пензе 2 школы закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу

В Пензенской области по состоянию на понедельник, 15 декабря, полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 5 школ, сообщили в министерстве образования.
Распущены школы № 7 и № 20 в Пензе, учебные заведения в Сурске (Городищенский район), селах Телегино (Колышлейский район) и Ермоловка (Пензенский район).
Таким образом, число закрытых образовательных организаций с 12 декабря выросло: на пятницу их было 4.
Кроме того, на карантине по ОРВИ 294 класса в 59 школах (в Пензе - 210 в 35) и 32 группы в 23 детских садах (в Пензе - 28 в 20).
С декабря в регионе регистрируется грипп А (Н3N2). Заболевшие - жители Пензы, Кузнецка, Пензенского, Шемышейского и Камешкирского районов.
Новости по теме
- В регионе утвердили перечень малокомплектных школ на 2026 год
- Подросток напал на учительницу в школе Петербурга. Она отвернулась от ученика и получила три удара ножом в спину
- Вирусолог назвала опасности появившегося в России гриппа
- В Госдуме «двумя руками» поддержали обязательную отработку для еще одной профессии
- В Пензенской области 4 школы закрыли из-за ОРВИ и гриппа
- Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев
- В Пензенской области определили новый очаг бешенства
- В Пензенской области зарегистрировали 20 случаев гриппа
- Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя
- Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс
Последние новости
- В регионе утвердили перечень малокомплектных школ на 2026 год
- В Пензенской области 4 школы закрыли из-за ОРВИ и гриппа
- Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс
- Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
- Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году
- В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах
- Принят закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО
- Опубликованы темы итогового сочинения для 11-классников
- Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить
- Стартовал прием заявлений от школьников на сдачу ЕГЭ
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!