В Пензе 2 школы закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу

В Пензенской области по состоянию на понедельник, 15 декабря, полностью закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 5 школ, сообщили в министерстве образования.

Распущены школы № 7 и № 20 в Пензе, учебные заведения в Сурске (Городищенский район), селах Телегино (Колышлейский район) и Ермоловка (Пензенский район).

Таким образом, число закрытых образовательных организаций с 12 декабря выросло: на пятницу их было 4.

Кроме того, на карантине по ОРВИ 294 класса в 59 школах (в Пензе - 210 в 35) и 32 группы в 23 детских садах (в Пензе - 28 в 20).

С декабря в регионе регистрируется грипп А (Н3N2). Заболевшие - жители Пензы, Кузнецка, Пензенского, Шемышейского и Камешкирского районов.

