Общество

8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет

Печать
Telegram

В субботу, 8 ноября, в Пензе отключат электричество в части домов в микрорайоне Междуречье.

Света не будет с 8:30 до 15:30.

Под отключение попадут следующие адреса:

- ул. Айвазовского, 40, 44, 160;

- ул. Брюллова, 29а;

- ул. Васнецова, 10, 12-21, 23;

- ул. Кустодиева, 42, 44;

- ул. Кустодиева/ул. Горюшкина-Сорокопудова, 39;

- ул. Полтавская, 2, 76, 80.

Ресурса не будет из-за плановых ремонтных работ на сетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети