8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет

07.11.2025 | 10:55

В субботу, 8 ноября, в Пензе отключат электричество в части домов в микрорайоне Междуречье.

Света не будет с 8:30 до 15:30.

Под отключение попадут следующие адреса:

- ул. Айвазовского, 40, 44, 160;

- ул. Брюллова, 29а;

- ул. Васнецова, 10, 12-21, 23;

- ул. Кустодиева, 42, 44;

- ул. Кустодиева/ул. Горюшкина-Сорокопудова, 39;

- ул. Полтавская, 2, 76, 80.

Ресурса не будет из-за плановых ремонтных работ на сетях.