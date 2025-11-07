8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет

В субботу, 8 ноября, в Пензе отключат электричество в части домов в микрорайоне Междуречье.
Света не будет с 8:30 до 15:30.
Под отключение попадут следующие адреса:
- ул. Айвазовского, 40, 44, 160;
- ул. Брюллова, 29а;
- ул. Васнецова, 10, 12-21, 23;
- ул. Кустодиева, 42, 44;
- ул. Кустодиева/ул. Горюшкина-Сорокопудова, 39;
- ул. Полтавская, 2, 76, 80.
Ресурса не будет из-за плановых ремонтных работ на сетях.
