В Пензе применили новый подход в лечении инфаркта мозга

Врачи областной больницы имени Н. Н. Бурденко первыми в регионе применили новый подход в лечении острого нарушения мозгового кровообращения. За одну операцию они стабилизировали тромб, а затем извлекли его из сосуда.

Хирургическое вмешательство потребовалось молодому мужчине, поступившему в приемное отделение медучреждения с подозрением на инсульт. Обследование показало, что у пациента тромб закупорил устье артерии, питающей головной мозг.

На фоне ухудшения кровообращения возникла картина инфаркта в правом полушарии. Тем не менее само вещество мозга сохранило жизнеспособность.

В приемном отделении молодому человеку провели тромболитическую терапию, после чего отвезли в рентген-операционную.

«На первом этапе мы выполнили реканализацию устья внутренней сонной артерии, то есть нестабильная кальцинированная атеросклеротическая бляшка, приведшая в сосудистой катастрофе, была покрыта каротидными стентами. Это мы сделали для того, чтобы обеспечить ее стабильность и получить доступ к внутричерепным отделам артерий, где также находился тромб», - рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Соколов.

На второй стадии тромб извлекли из артерии и восстановили кровоток к правому полушарию головного мозга.

«Операция длилась более часа и проводилась без разрезов. Все оперативное вмешательство проводилось через прокол бедренной артерии», - уточнил хирург Кирилл Егин.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Ему нужно побыть в стационаре еще некоторое время, чтобы пройти полный курс терапии и завершить начальный этап реабилитации, сообщили в областном минздраве.

Источник — фото областного минздрава
