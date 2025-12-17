В Пензе применили новый подход в лечении инфаркта мозга

Врачи областной больницы имени Н. Н. Бурденко первыми в регионе применили новый подход в лечении острого нарушения мозгового кровообращения. За одну операцию они стабилизировали тромб, а затем извлекли его из сосуда.
Хирургическое вмешательство потребовалось молодому мужчине, поступившему в приемное отделение медучреждения с подозрением на инсульт. Обследование показало, что у пациента тромб закупорил устье артерии, питающей головной мозг.
На фоне ухудшения кровообращения возникла картина инфаркта в правом полушарии. Тем не менее само вещество мозга сохранило жизнеспособность.
В приемном отделении молодому человеку провели тромболитическую терапию, после чего отвезли в рентген-операционную.
«На первом этапе мы выполнили реканализацию устья внутренней сонной артерии, то есть нестабильная кальцинированная атеросклеротическая бляшка, приведшая в сосудистой катастрофе, была покрыта каротидными стентами. Это мы сделали для того, чтобы обеспечить ее стабильность и получить доступ к внутричерепным отделам артерий, где также находился тромб», - рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексей Соколов.
На второй стадии тромб извлекли из артерии и восстановили кровоток к правому полушарию головного мозга.
«Операция длилась более часа и проводилась без разрезов. Все оперативное вмешательство проводилось через прокол бедренной артерии», - уточнил хирург Кирилл Егин.
Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Ему нужно побыть в стационаре еще некоторое время, чтобы пройти полный курс терапии и завершить начальный этап реабилитации, сообщили в областном минздраве.
