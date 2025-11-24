Общество

Закон вступил в силу: нотариусы будут проверять долги у умерших

В понедельник, 24 ноября, вступил в силу закон, который обязывает нотариусов предупреждать наследников о непогашенных кредитах наследодателя.

С состав наследства входит не только имущество, но и долги. Наследники отвечают по последним пропорционально своей доле в наследстве.

До этого дня о долгах не предупреждали.

Теперь у нотариусов будет 3 рабочих дня, чтобы запросить информацию из Центрального каталога кредитных историй и кредитного бюро, и еще 3 дня - чтобы сообщить наследникам полученные сведения о долгах умершего по кредитам и договорам поручительства, налогам, алиментам, займам в микрофинансовых организациях, оплате услуг ЖКХ.

Наследники смогут сопоставить размер долга со стоимостью имущества и решить, вступать им в свои права или нет.

