Бессоновские пчеловоды через суд добились компенсации 4,5 млн руб.

Трое пчеловодов из Бессоновского района, пострадавшие из-за агрохолдинга «Сура», получат компенсацию 4,5 млн руб. Летом 2024 года после обработки полей высокоопасными пестицидами погибли 208 пчелосемей на принадлежащих им пасеках в Пыркине, Вазерках и населенном пункте Детский Санаторий.

Агрофирма предупредила владельцев пчел о предстоящих работах и предложила выделить трактор для вывоза ульев в течение трех дней.

Однако те заявили, что провести эвакуацию невозможно. Стационарные пасеки транспортировке не подлежали, к тому же хозяева, пожилые люди с хроническими болезнями и инвалидностью, не cмогли бы потом далеко ездить. Не успевали они и подготовить необходимые документы.

В итоге стороны договорились, что поля опылят пестицидом «Альтерр». Владелец полей ввел людей в заблуждение: они были уверены, что пчелы уцелеют.

При этом осталось неозвученным намерение применить другой химикат, «Ария», который относится к 1-му классу опасности для пчел и 2-му - для людей. В СМИ опубликовали предупреждение об обработке только одним веществом.

Железнодорожный районный суд Пензы вынес постановление о возмещении причиненного вреда. Один заявитель получил 1 085 803 руб. (возмещение ущерба, причиненного гибелью пчелосемей) и 205 175 руб. (убытки при реализации продуктов пчеловодства); второй - 936 550 руб. и 661 369 руб. соответственно; третий - 860 111 руб. и 691 767 руб.

Также агрофирму обязали компенсировать пострадавшим расходы на оплату государственной пошлины (58 114 руб.) и услуг представителя (1 800 руб.).

Областной суд после рассмотрения всех обстоятельств утвердил решение районного. Апелляционные жалобы трех истцов и ответчика коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения.