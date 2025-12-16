В Пензенской области снизился показатель детской смертности

16.12.2025 | 16:30

В Пензенской области уменьшился показатель смертности детей от 0 до 17 лет: с 39,7 на 100 000 населения в 2020 году до 33,7 - в 2024-м. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Охрана материнства и детства».

Среди причин детской смерти лидируют несчастные случаи, отравления и травмы. На 2-м месте - «отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде», на 3-м - врожденные аномалии.

В документе отмечается, что снизилась и смертность малышей в возрасте до года: с 4,4 на 100 000 населения в 2020 году до 4,1 - в 2024-м.

Чаще всего младенцы погибают из-за различных состояний, возникающих в перинатальном периоде. На 2-м месте - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, на 3-м - внешние факторы.

Чтобы сделать медицинскую помощь для детей еще более доступной и в дальнейшем снижать смертность, правительство региона запланировало строительство 2 детских поликлиник в Пензе, реконструкцию в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова и в Кузнецкой детской центральной районной больнице, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, развитие амбулаторной хирургической службы, подготовку детских хирургов.