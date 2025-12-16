В Пензенской области снизился показатель детской смертности

В Пензенской области уменьшился показатель смертности детей от 0 до 17 лет: с 39,7 на 100 000 населения в 2020 году до 33,7 - в 2024-м. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Охрана материнства и детства».
Среди причин детской смерти лидируют несчастные случаи, отравления и травмы. На 2-м месте - «отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде», на 3-м - врожденные аномалии.
В документе отмечается, что снизилась и смертность малышей в возрасте до года: с 4,4 на 100 000 населения в 2020 году до 4,1 - в 2024-м.
Чаще всего младенцы погибают из-за различных состояний, возникающих в перинатальном периоде. На 2-м месте - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, на 3-м - внешние факторы.
Чтобы сделать медицинскую помощь для детей еще более доступной и в дальнейшем снижать смертность, правительство региона запланировало строительство 2 детских поликлиник в Пензе, реконструкцию в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова и в Кузнецкой детской центральной районной больнице, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, развитие амбулаторной хирургической службы, подготовку детских хирургов.
Новости по теме
- В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
- Зашел в лифт за девочкой: пензенцу грозит от 12 лет лишения свободы
- В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
- Российский депутат возмутился числу работающих судьями женщин «детородного возраста»
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
- За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца
- Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару
- Названы самые популярные и редкие имена для новорожденных
- Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?
Последние новости
- 17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры
- На Олимпийской аллее предложили разместить кафе
- С 20 декабря начнет действовать запрет на продажу пиротехники
- Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться
- Капремонт загса на Минской: заключен контракт с проектировщиком
- В 2026 году для Пензы закупят 74 автобуса
- ГК «Альянс» создаст новый центр притяжения в Арбекове
- 17 декабря в Арбекове отключат холодную воду
- В Пензенской области растет заболеваемость гриппом
- Зумер, ред-флаг и промпт: эксперты выбрали слово года - 2025
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!