Зумер, ред-флаг и промпт: эксперты выбрали слово года - 2025

16.12.2025 | 13:51

По версии портала «Грамота.ру», словом года - 2025 стало «зумер». В рейтинговом голосовании участвовали члены экспертного жюри из всех регионов России - 469 филологов.

«Термином «зумер» принято обозначать представителей поколения Z. Согласно популярной хронологии, оно охватывает людей, родившихся примерно с конца 1990-х по 2010-е годы (в России, возможно, начиная с 2000-х). Это первые «цифровые аборигены», которые с раннего возраста знакомы с мобильной связью, интернетом и социальными медиа», - уточняет «Грамота.ру».

Сейчас зумеры повзрослели и стали активными членами общества. Характерно, что они почти не представляют свою жизнь без интернета, внимательны к своему психологическому состоянию и, как правило, креативны и толерантны.

В шорт-листе, кроме «зумера», было еще 11 слов: «ред-флаг» (тревожный сигнал), «сигма» (успешный, уверенный в себе мужчина), «проявленность» (состояние человека, при котором он открыто выражает свои мысли, чувства и тем самым делает себя заметным), «лимб» (неопределенное, «подвешенное» состояние, в котором человек находится долгое время), «пупупу» (междометие, выражающее задумчивость, замешательство), «имба» (исключительное превосходство), «выгорание» (состояние сильной усталости, вызванное длительным стрессом), «промпт» (сформулированный запрос или инструкция для нейросети), «слоп» (низкокачественный контент, созданный с помощью ИИ), «брейнрот» (контент в интернете, от которого бывает трудно оторваться, но при этом человек ощущает, что тратит время на нечто бессмысленное, как бы разлагающее его мозг) и «подсветить» (дополнительно выделить в сообщении какую-либо информацию).

Специалисты «Грамоты.ру» объяснили: для голосования отбирались слова, которые не имеют толкования в словарях, но устойчиво вошли в речь.

В итоге «зумер» стал абсолютным лидером - его выбрали 42% экспертов. Также в топ попали «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).