В Росприроднадзоре оценили площадь загрязнения на станции Чаис

16.12.2025 | 11:19

Специалисты Росприроднадзора определили, что ориентировочная площадь разлива мазута на станции Чаис в селе Павловка Никольского района составила 1 000 кв. м.

ЧП случилось 13 декабря. Из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны. По данным Росприроднадзора, в результате происшествия загорелся локомотив и разлился топочный мазут (вид топлива, получаемый из тяжелых остатков переработки нефти, угля и горючих сланцев. Внешне - темно-коричневая жидкость вязкой консистенции. В состав входят смолы и тяжелые углеводороды).

«Незамедлительно в день аварии сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами испытательной лаборатории филиала ЦЛАТИ по Пензенской области были отобраны пробы почвы и отходов для определения класса опасности и концентрации загрязняющих веществ», - сообщили в Росприроднадзоре.

В источниках питьевой воды не нашли следов мазута. Химический состав почвы соответствовал норме.

Также проводился забор проб воздуха. Оказалось, что показатели загрязнения не выходят за нормативные пределы.

Чтобы исключить распространение загрязнения, на станции Чаис установили специальные устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки.

Очистку пораженной территории собираются проводить в два этапа. На первом вывезут залитый мазутом грунт. Работы предполагают завершить до 31 декабря. На втором полностью рекультивируют участок. Этот этап планируют начать весной.